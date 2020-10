Drone per trasporto di campioni medici, De Micheli: “sperimentazione utile anche contro il Covid” (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Un volo sperimentale che apre una rotta nel futuro, per migliorare le nostre vite e aiutarci anche a vincere la sfida contro il Covid. Per la prima volta oggi campioni biologici e generi biomedicali sono stati trasportati attraverso un Drone a controllo remoto, che ha effettuato un volo di oltre 30 chilometri in sicurezza, sorvolando il traffico urbano con un mezzo a propulsione elettrica. Voglio complimentarmi con l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Leonardo e Telespazio, che con la collaborazione di ENAC, hanno sperimentato con successo una modalità innovativa di trasporto, che potrà incidere a fondo sul futuro della nostra mobilità”. Lo afferma la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Un volo sperimentale che apre una rotta nel futuro, per migliorare le nostre vite e aiutarcia vincere la sfidail Covid. Per la prima volta oggibiologici e generi biomedicali sono stati trasportati attraverso unllo remoto, che ha effettuato un volo di oltre 30 chilometri in sicurezza, sorvolando il traffico urbano con un mezzo a propulsione elettrica. Voglio complimentarmi con l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Leonardo e Telespazio, che con la collaborazione di ENAC, hanno sperimentato con successo una modalità innovativa di, che potrà incidere a fondo sul futuro della nostra mobilità”. Lo afferma la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De ...

Si tratta di una sperimentazione, tra le prime fatte in Italia, realizzata da Leonardo, Telespazio e Ospedale pediatrico bambino Gesù per l’uso di droni per la consegna di materiale sanitario. I ...

Si tratta di una delle prime dimostrazioni in Italia di consegna di campioni biologici e generi biomedicali, su tratte non facilmente raggiungibili per viabilità ordinaria, con l'ausilio di droni a ...

