Dove vedere l'ultimo dibattito Trump-Biden in Italia (22 ottobre) (Di giovedì 22 ottobre 2020) Questa sera a Nashville alle 21 (3 ora Italiana), in Tennessee, si terrà il secondo dibattito tra Joe Biden e Donald Trump. Il faccia a faccia, l'ultimo prima delle elezioni del 3 novembre, durerà novanta minuti e sarà moderato dalla conduttrice Kristen Welker di Nbc. La commissione dei dibattiti presidenziali ha deciso che i microfoni, almeno nella prima parte, saranno aperti solo per chi ha il turno di parola. L'obiettivo è di evitare un confronto caotico come quello andato in onda il 29 settembre. L'evento, importante per spostare i voti degli ultimi indecisi, sarà diviso in categorie tematiche di un quarto d'ora (sicurezza nazionale, leadership, famiglia, Covid, clima, questione razziale) scelte dalla

