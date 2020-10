“Dove hai preso il Covid? Guardando i tg” Bufera sul “negazionista” Mancini

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott – “Hai idea di come ti sei ammalato?”, domanda un infermiere a un paziente in ospedale. “i telegiornali”, replica il paziente. E’ questo il testo della vignetta pubblicata su Instagram da Roberto, allenatore della Nazionale. Ironia o polemica sulla gestione dell’emergenza? Sia come sia l’uscita social del commissario tecnico ha scatenato una, tra indignazione, offese, richieste di pronto intervento alla Federcalcio e qualcuno che invoca addirittura le dimissioni di. Un polverone destinato ad alzarsi ulteriormente nelle prossime ore, vista le facili polemiche in questi casi. Anche perché c’è pure chi è arrivato a dargli del “negazionista”, giusto per non mancare di usare un termine molto in ...