Donna di Beverly Hills 90210 oggi confessa la verità | “Piangevo | mi chiamavano…”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tori Spelling era una delle star della popolare serie cult. È stato lo show americano che ha fatto battere il cuore a migliaia di ragazzi negli anni a cavallo tra il 1990 e il 2000. Era una delle prime serie ad affrontare tematiche giovanili importanti come droga, AIDS, alcolismo e sessualità. Ambientato nel quartiere dell’alta borghesia di, a Los Angeles, ha narrato le vicissitudini di un gruppo di adolescenti. All’epoca Tori Spelling interpretavae aveva soltanto 16 anni. Di recente l’attrice ha fatto una confessione riguardante i tempi in cui recitava nel famoso show. Tori Spelling, la triste confessione: “Io vittima di bullismo per i miei occhi” Tori Spelling ha esordito con la famosa serie tv a soli ...