Don Giovanni Usai, il prete condannato a 7 anni per prostituzione (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo 10 anni arriva la condanna. Il prete che sfruttava le ospiti della sua comunità per ottenere il denaro dall'attività illecita e consumare rapporti sessuali con le medesime. condannato a 7 anni. Oristano. Don Giovanni Usai viene condannato a 7 anni di reclusione. Un lungo processo, durato un decennio. I reati contestati sono favoreggiamento alla … L'articolo proviene da YesLife.it.

