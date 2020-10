Domenico Arcuri | il «Commissario Moviola»

Leggi su panorama

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Non c'ero: e se c'ero dormivo. Possiamo riassumere così la posizione (comoda) del superall'emergenza Covid. Pieni poteri e zero responsabilità. Le parole consegnate al Corriere della Sera non lasciano dubbi: negli ultimi sette mesi il superbucrocrate deve aver vissuto su un altro sistema solare dove il tempo scorre più lentamente, una quarta dimensione dove i meriti sono suoi e le colpe sempre degli altri. Con l'aria di chi riemerge dal letargo, oggi dice che in futuro "raddoppieremo i tamponi"; dice che in futuro "mobiliteremo i medici di base"; dice in futuro "faremo partire i test rapidi". Ma finora in quale galassia ha lavorato? Ilnon aveva giusto il compito di accelerare le procedure? E come può farlo, se lui stesso si muove a rallentatore? Altro ...