Domeniche bestiali – “La scarpa dell’arbitro urinata da ignoti” | ovvero la sgrammatica della zotica intimidazione

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Una giornata sensoriale. Sì, sono proprio i sensi i protagonisti dell’ultima giornata pallonara e dei picchi raggiunti da tifosi, calciatori, arbitri e tutto il resto. Da fragranze soavi a olezzi nauseabondi, sapori e tattilità, parole, o meglio, voci non udibili se non dal diretto interessato e talmente forti da spingere a decisioni importantissime…o addirittura a stati repentini di trance. In barba al Covid, che i sensi li paralizza: il calcio, da quello pane e mortaai livelli più alti, li esalta. OLFATTO – “Che profumo usi? È fantastico”. Deve essere un bel tipo Fali, difensore del Cadice che marcava Benzema, nella partita vinta a sorpresa contro il Real Madrid. Dalle dichiarazioni del post partita si ha la sensazione di essere di fronte a qualcuno che si farà ricordare: “Sì, gli ho ...