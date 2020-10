Domenica in e gli ospiti della settima puntata (Di giovedì 22 ottobre 2020) Torna puntuale come sempre l’appuntamento con il programma che tiene compagnia da sempre al pubblico televisivo della Domenica pomeriggio. Domenica in torna Domenica 25 ottobre 2020 con il suo settimo appuntamento di questa nuova stagione tv 2020-2021. Alle ore 14 subito dopo l’edizione delle 13:30 del Tg1 diretto dal buon Giuseppe Carboni, Mara Venier tornerà ad affacciarsi dai teleschermi della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo con il suo carico di simpatia che fa rima con empatia da offrire al suo amato pubblico che la segue con grande costanza e partecipazione ogni Domenica. Mara torna in onda dopo una settimana piena di emozioni, positive e negative che per una persona come lei molto empatica l’hanno certamente segnata ... Leggi su tvblog (Di giovedì 22 ottobre 2020) Torna puntuale come sempre l’appuntamento con il programma che tiene compagnia da sempre al pubblico televisivopomeriggio.in torna25 ottobre 2020 con il suo settimo appuntamento di questa nuova stagione tv 2020-2021. Alle ore 14 subito dopo l’edizione delle 13:30 del Tg1 diretto dal buon Giuseppe Carboni, Mara Venier tornerà ad affacciarsi dai teleschermiprima rete del servizio pubblico radiotelevisivo con il suo carico di simpatia che fa rima con empatia da offrire al suo amato pubblico che la segue con grande costanza e partecipazione ogni. Mara torna in onda dopo unana piena di emozioni, positive e negative che per una persona come lei molto empatica l’hanno certamente segnata ...

GianlucaVasto : Condoglianze alla famiglia di Gianfranco De Laurentiis e a tutti gli sportivi italiani: ci lascia uno dei volti tel… - signorinahoney : 'maestra ma perché sei sempre così elegante?' Io: ma no mi metto quello che trovo pulito in casa Sempre io la domen… - granata_serena : RT @Camillo95303977: casa degli gnomi con i #quadrifoglio portafortuna, gli #gnomi erano via per commissioni,quindi solo foto all'entrata n… - GliStessiChe : RT @Antotwitto: @TucciTuccio Sono gli stessi che si indignano per le parole del papa pro unioni civili, quelli che la domenica vanno in chi… - Camillo95303977 : RT @Camillo95303977: casa degli gnomi con i #quadrifoglio portafortuna, gli #gnomi erano via per commissioni,quindi solo foto all'entrata n… -