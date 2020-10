Dodi Battaglia si confessa: «Mai capito perché i Pooh si sono sciolti... Mi è stato detto che ci dovevamo ritirare» (Di giovedì 22 ottobre 2020) ?Non ho mai capito perché i Pooh si sono sciolti?. Dodi Battaglia, pronta a tornare sulla scena con un disco di inediti, anticipato dal singolo ?One Sky?, torna a... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020) ?Non ho maiperché isi?., pronta a tornare sulla scena con un disco di inediti, anticipato dal singolo ?One Sky?, torna a...

GHERARDIMAURO1 : - paoloigna1 : DODI BATTAGLIA CONFESSA: NON HO MAI CAPITO PERCHE' I POOH SI SONO SCIOLTI. MI E' STATO DETTO CHE... - _DAGOSPIA_ : DODI BATTAGLIA CONFESSA: NON HO MAI CAPITO PERCHE' I POOH SI SONO SCIOLTI. MI E' STATO DETTO CHE...… - SkyTG24 : Dodi Battaglia ci porta in One Sky. Insieme ad Al Di Meola - BassoFabrizio : Perché non mi godo la vita? Perché ho ancora l'urgenza di cose da raccontare...#DodiBattaglia ci porta con gioia so… -

Ultime Notizie dalla rete : Dodi Battaglia Il retroscena di Dodi Battaglia: "Mi è stato detto che i Pooh dovevano ritirarsi" Today.it Parla Dodi Battaglia: “Non ho mai capito perché noi Pooh ci siamo sciolti” – ESCLUSIVO

Il chitarrista della storica band, in uscita con un nuovo album, si confida in esclusiva al settimanale Oggi. "Allora mi fu detto che, come i pugili, dovevamo ritirarci da campioni del mondo..." ...

Riccardo Fogli che cantava nei Pooh

Quando Riccardo Fogli entrò a far parte dei Pooh, come bassista e corista, forse non prevedeva che ne sarebbe diventato anche la prima voce; e forse fu (anche) perché il suo ruolo di prima voce a un c ...

Il chitarrista della storica band, in uscita con un nuovo album, si confida in esclusiva al settimanale Oggi. "Allora mi fu detto che, come i pugili, dovevamo ritirarci da campioni del mondo..." ...Quando Riccardo Fogli entrò a far parte dei Pooh, come bassista e corista, forse non prevedeva che ne sarebbe diventato anche la prima voce; e forse fu (anche) perché il suo ruolo di prima voce a un c ...