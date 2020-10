Dodi Battaglia dice non ho mai capito perché i Pooh si sono sciolti

Leggi su people24.myblog

(Di giovedì 22 ottobre 2020)è pronto a tornare sulla scena con un disco di inediti, anticipato dal singolo “One Sky”, torna a parlare dello storico gruppo di cui ha fatto parte e che ha cominciato.non era d’accordo sulla scelta di separare le strade: “stato il peggior sostenitore della scelta di sciogliersi – ha fatto sapere in un’intervista a “Oggi” – Mi è stato detto che, come i pugili, dovevamo ritirarci da campioni del mondo. Ma se gli sportivi a 40 annibrasati, per i musicisti è diverso: Mick Jagger, Elton John e tanti altri continuano a fare concerti. Peròuna persona rispettosa e ho preso atto della volontà degli altri”. A giugno spegnerà 70 ...