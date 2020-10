Doc nelle tue mani, settima puntata – Anticipazioni 29 ottobre (Di giovedì 22 ottobre 2020) Doc nelle tue mani ritorna con la settima puntata il 29 ottobre 2020, come sempre su Rai 1. La fiction italiana con Luca Argentero trasmetteàr l’episodio 13, dal titolo Egoismi. Questa volta potremo conoscere da vicino la sorella maggiore di Elisa, mentre Andrea continua la sua lotta per recuperare la memoria. Le Anticipazioni di Doc nelle tue mani ci rivelano che Agnese inizierà a dare i primi segnali di gelosia nei confronti dell’ex marito. Sarà la volta buona perchè capisca di non aver mai messo da parte il loro sentimento? Scopriamo la trama e gli altri dettagli. Dove siamo rimasti Nella sesta puntata di Doc nelle tue mani, Andrea cerca di ricostruire ... Leggi su giornal (Di giovedì 22 ottobre 2020) Doctueritorna con lail 292020, come sempre su Rai 1. La fiction italiana con Luca Argentero trasmetteàr l’episodio 13, dal titolo Egoismi. Questa volta potremo conoscere da vicino la sorella maggiore di Elisa, mentre Andrea continua la sua lotta per recuperare la memoria. Ledi Doctueci rivelano che Agnese inizierà a dare i primi segnali di gelosia nei confronti dell’ex marito. Sarà la volta buona perchè capisca di non aver mai messo da parte il loro sentimento? Scopriamo la trama e gli altri dettagli. Dove siamo rimasti Nella sestadi Doctue, Andrea cerca di ricostruire ...

