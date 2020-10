«Doc-Nelle tue mani»: le anticipazioni della sesta puntata (Di giovedì 22 ottobre 2020) Andrea Fanti è a un passo dalla verità e vuole scoprire cosa c'è dietro la morte di un paziente, vicenda che dodici anni prima gli ha cambiato per sempre la vita. Inizia così la sesta puntata di Doc-Nelle tue mani, la serie di Rai 1 con Luca Argentero e Matilde Gioli, tornata in onda sette giorni fa con ascolti record che hanno toccato in media 7.435.000 telespettatori pari al 31.9% di share, confermandosi un fenomeno televisivo davvero clamoroso. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio della fiction ispirata alla storia vera del medico Pierdante Piccioni.Doc-Nelle tue mani, le anticipazioni della sesta puntataA partire dal ritrovamento della cartella ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 ottobre 2020) Andrea Fanti è a un passo dalla verità e vuole scoprire cosa c'è dietro la morte di un paziente, vicenda che dodici anni prima gli ha cambiato per sempre la vita. Inizia così ladi Doc-tue, la serie di Rai 1 con Luca Argentero e Matilde Gioli, tornata in onda sette giorni fa con ascolti record che hanno toccato in media 7.435.000 telespettatori pari al 31.9% di share, confermandosi un fenomeno televisivo davvero clamoroso. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodiofiction ispirata alla storia vera del medico Pierdante Piccioni.Doc-tue, leA partire dal ritrovamentocartella ...

Raicomspa : Il #23ottobre inizia una imperdibile collezione, la stagione completa di @DocNelleTueMani, la fiction Rai campione… - Raiofficialnews : ??Torna la fiction rivelazione dell’anno: #DOCnelleTueMani, in prima visione da stasera alle 21:25 su @RaiUno e… - Melikeit70 : Pierpaolo Spollon «Ho scommesso su “Doc – Nelle tue mani” dal primo momento e ho vinto» [INTERVISTA ESCLUSIVA]… - Mauxa : #DocNelleTueMani l'emergenza trasforma il reparto in Pronto Soccorso - Socialupmag : Doc-nelle tue mani: allerta spoiler! Pronti per la nuova puntata di stasera? #docnelletuemani #lucaargentero… -