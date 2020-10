Djuricic: “Un giorno il Sassuolo giocherà in Champions come l’Atalanta” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Intervistato da Tuttosport, Filip Djuricic, centrocampista offensivo del Sassuolo, ha parlato dei segreti dei neroverdi, che hanno in iniziato alla grande il loro campionato. Paragoni, poi, con l’Atalanta che gioca in Champions, il sogno del Sassuolo. Queste le sue parole: “Con la Sampdoria mi allenavo bene e pensavo di essere adatto al gioco a rombo di Giampaolo ma stavo quasi sempre in panchina. Nonostante questo non abbiamo mai litigato e in qualche modo posso dire che sia stata la mia fortuna visto che poi sono andato a Benevento e ho conosciuto De Zerbi, che mi ha valorizzato, nonostante una annata negativa e la retrocessione. Però ricordo che per il modo di giocare, quella squadra faceva davvero ottime cose e fosse partita come a gennaio, si sarebbe salvata”. Sul ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 ottobre 2020) Intervistato da Tuttosport, Filip, centrocampista offensivo del, ha parlato dei segreti dei neroverdi, che hanno in iniziato alla grande il loro campionato. Paragoni, poi, con l’Atalanta che gioca in, il sogno del. Queste le sue parole: “Con la Sampdoria mi allenavo bene e pensavo di essere adatto al gioco a rombo di Giampaolo ma stavo quasi sempre in panchina. Nonostante questo non abbiamo mai litigato e in qualche modo posso dire che sia stata la mia fortuna visto che poi sono andato a Benevento e ho conosciuto De Zerbi, che mi ha valorizzato, nonostante una annata negativa e la retrocessione. Però ricordo che per il modo di giocare, quella squadra faceva davvero ottime cose e fosse partitaa gennaio, si sarebbe salvata”. Sul ...

sportface2016 : #Sassuolo | Parla #Djuricic: 'Un giorno giocheremo la #ChampionsLeague come l'#Atalanta' - AleCase94 : raga un consiglio: i suoi : Boga e Kurtic per i miei: pandev e djuricic @GruppoEsperti @SOSFanta - matteo_milan91 : @ilariavise4 Ma secondo me è molto buona per essere in 12 Hai un top per reparto, porta e difesa ottimi, cc bei col… - TacaLaMarca : Ecco la nostra top-11 della 4a giornata di #SerieA, disposta con un 3-4-3 molto offensivo ??. #Mirante #Augello… - ricardorubio44 : #BolognaSassuolo Due squadre a specchio, non di modulo ma di atteggiamento: marcatura a uomo a tutto campo, costruz… -