Disney+ lancia Groupwatch, nuova esperienza di co-viewing (Di giovedì 22 ottobre 2020) Oggi Disney+ lancia in Italia Groupwatch, la nuova funzionalità di visione condivisa per connettersi con amici e familiari e guardare insieme film e show dell’intera library Disney+ anche quando si è distanti. Groupwatch permette la visione in contemporanea fino a 7 persone collegate con diversi dispositivi: da web, mobile, dispositivi connessi alle TV e Smart Tv.“La narrazione prende vita quando si è in grado di condividerla e godersela con gli altri, e in questo... Leggi su digital-news (Di giovedì 22 ottobre 2020) Oggiin Italia, lafunzionalità di visione condivisa per connettersi con amici e familiari e guardare insieme film e show dell’intera libraryanche quando si è distanti.permette la visione in contemporanea fino a 7 persone collegate con diversi dispositivi: da web, mobile, dispositivi connessi alle TV e Smart Tv.“La narrazione prende vita quando si è in grado di condividerla e godersela con gli altri, e in questo...

cinefilosit : Disney+ lancia GroupWatch, la nuova opzione di co-viewing #ILoveCInefilos - cinemaniaco_fb : ?????????????? Disney+ lancia in Italia GroupWatch, per guardare contenuti con amici e familiari anche a distanza… - LuisAlvesIT : Il presidente di Disney si lancia in un nuovo, insolito, business ?? - Tech4D_ : Garmin lancia lo smartwatch per bimbi Vivofit jr. 3 insieme a Disney/Marvel - RedCapes_it : Disney+ lancia la collezione definitiva di film e speciali a tema Halloween -

Ultime Notizie dalla rete : Disney+ lancia Il presidente di Disney si lancia in un nuovo, insolito, business Notizie - MSN Italia Disney+ lancia Groupwatch, nuova esperienza di co-viewing

Oggi Disney+ lancia in Italia GroupWatch, la nuova funzionalità di visione condivisa per connettersi con amici e familiari e guardare insieme film e show dell’intera library Disney+ anche quando si è ...

Disney+ lancia GroupWatch, la nuova funzione di co-viewing

Connettersi con amici e familiari e guardare insieme film e show anche quando si è distanti. Arriva oggi su Disney+ ‘GroupWatch’, la nuova funzionalità di visione condivisa della piattaforma streaming ...

Oggi Disney+ lancia in Italia GroupWatch, la nuova funzionalità di visione condivisa per connettersi con amici e familiari e guardare insieme film e show dell’intera library Disney+ anche quando si è ...Connettersi con amici e familiari e guardare insieme film e show anche quando si è distanti. Arriva oggi su Disney+ ‘GroupWatch’, la nuova funzionalità di visione condivisa della piattaforma streaming ...