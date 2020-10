DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE: volano Hindley e Hart, Kelderman si gestisce. Joao Almeida naufraga (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 15.32 La discesa durerà circa 20 km. Poi un breve falsopiano precederà la salita finale verso i Laghi di Cancano. 8,7 km al 6,8% di pendenza media. 15.30 Ora Nibali dovrà dare tutto in discesa, almeno per conservare un buon piazzamento in classifica generale. Il podio è ormai sfumato. 15.29 A 1’44” Fuglsang e Bilbao. Nibali a 2’33”, a 3’40” Almeida, Konrad, Masnada e Majka. 15.28 Kelderman transita con 49″ di ritardo dal terzetto di testa. Ha ancora un buon vantaggio in classifica generale, ma ora dovrà rischiare in discesa. Qui, se si sbaglia una curva, si finisce DIRETTAmente ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 15.32 La discesa durerà circa 20 km. Poi un breve falsopiano precederà la salita finale verso i Laghi di Cancano. 8,7 km al 6,8% di pendenza media. 15.30 Ora Nibali dovrà dare tutto in discesa, almeno per conservare un buon piazzamento in classifica generale. Il podio è ormai sfumato. 15.29 A 1’44” Fuglsang e Bilbao. Nibali a 2’33”, a 3’40”, Konrad, Masnada e Majka. 15.28transita con 49″ di ritardo dal terzetto di testa. Ha ancora un buon vantaggio in classifica generale, ma ora dovrà rischiare in discesa. Qui, se si sbaglia una curva, si finiscemente ...

