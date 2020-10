DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: si comincia! Corridori su Campo Carlo Magno (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA 10.39 Il gruppo ovviamente non lascia ancora andare via la fuga, plotone allungatissimo con tanti Corridori che si stanno staccando. 10.36 Ci prova subito l’AG2R con un trio all’attacco. 10.33 Si parte subito con il GPM di Campo Carlo Magno: 14,2 chilometri al 5,8% di pendenza media. 10.30 PARTITA LA tappa! #Giro pic.twitter.com/y9W82wqqx0 — Giro d'Italia (@Giroditalia) October 22, 2020 10.21 Sarà partenza in salita, quindi occhio che potrebbe accadere qualcosa sin dal via. 10.17 Frazione che ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADELLADIDELLA VUELTA 10.39 Il gruppo ovviamente non lascia ancora andare via la fuga, plotone allungatissimo con tantiche si stanno staccando. 10.36 Ci prova subito l’AG2R con un trio all’attacco. 10.33 Si parte subito con il GPM di: 14,2 chilometri al 5,8% di pendenza media. 10.30 PARTITA LA! #pic.twitter.com/y9W82wqqx0 —d'Italia (@ditalia) October 22,10.21 Sarà partenza in salita, quindi occhio che potrebbe accadere qualcosa sin dal via. 10.17 Frazione che ...

- SpazioCiclismo : Ci siamo, è partita la tappa regina del #Giro! - tuttobiciweb_it : ?? Segui in #diretta la #tappa regina del #Giro d'Italia 103 con noi su @tuttobiciweb_it ??