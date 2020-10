DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: Joao Almeida affonda, Geoghegan Hart e Hindley fanno il vuoto (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA 15.13 Che brutta scena. Nibali si stacca anche da Novak, Bilbao e Fuglsang. E’ triste vedere un mito come lo Squalo in queste condizioni. Il tempo, purtroppo, prima o poi presenta un conto salatissimo a tutti. 15.12 Rohan Dennis ha rallentato l’andatura, Kelderman resiste a 28″. L’olandese sa che deve gestirsi: può ancora vincere questo Giro. 15.11 4 km al GPM, qui la pendenza è del 10%…E’ una salita infinita…. 15.09 Dennis, Hart e Hindley hanno 28″ su Kelderman, 1’08” su Fuglsang, Nibali, Novak e Bilbao, 2’02” su ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADELLADIDELLA VUELTA 15.13 Che brutta scena. Nibali si stacca anche da Novak, Bilbao e Fuglsang. E’ triste vedere un mito come lo Squalo in queste condizioni. Il tempo, purtroppo, prima o poi presenta un conto salatissimo a tutti. 15.12 Rohan Dennis ha rallentato l’andatura, Kelderman resiste a 28″. L’olandese sa che deve gestirsi: può ancora vincere questo. 15.11 4 km al GPM, qui la pendenza è del 10%…E’ una salita infinita…. 15.09 Dennis,hanno 28″ su Kelderman, 1’08” su Fuglsang, Nibali, Novak e Bilbao, 2’02” su ...

