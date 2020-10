DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: forcing Sunweb, che fatica per Pozzovivo (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA 14.40 O’Connor vanta 23″ su Ganna, Guerreiro, Navarro, Holmes, Pedrero, Swift, Samitier e Dombrowski. A 1’43” il gruppetto maglia rosa. 14.38 Sempre abbastanza indietro Vincenzo Nibali. Se ne ha, questo sarebbe il momento di risalire: sta per iniziare la parte più dura dello Stelvio e mancano ancora 13 km alla vetta… 14.37 Pozzovivo potrebbe staccarsi a breve. Ora è ultimo nel gruppetto maglia rosa. La cadenza di pedalata è molto appesantita. 14.36 Per il momento Hindley pedala con una facilità disarmante. Non sembra fare la minima fatica. 14.34 O’Connor ha guadagnato 12″ ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADELLADIDELLA VUELTA 14.40 O’Connor vanta 23″ su Ganna, Guerreiro, Navarro, Holmes, Pedrero, Swift, Samitier e Dombrowski. A 1’43” il gruppetto maglia rosa. 14.38 Sempre abbastanza indietro Vincenzo Nibali. Se ne ha, questo sarebbe il momento di risalire: sta per iniziare la parte più dura dello Stelvio e mancano ancora 13 km alla vetta… 14.37potrebbe staccarsi a breve. Ora è ultimo nel gruppetto maglia rosa. La cadenza di pedalata è molto appesantita. 14.36 Per il momento Hindley pedala con una facilità disarmante. Non sembra fare la minima. 14.34 O’Connor ha guadagnato 12″ ...

matteosalvinimi : SEMPRE PIÙ IN CONFUSIONE! Anziché andare a parlare di cose che non sa facendosi smentire dai medici in diretta tiv… - TgrRaiTrentino : Il #video Il #Trentino visto dall'#elicottero del #Giro d'Italia Guarda le immagini più belle della diretta #Rai. U… - LegaSalvini : #DPCM, MATTEO #SALVINI SU GIUSEPPE #CONTE: '60 SECONDI DI TELEFONATA ALLE 21.31. NON È QUESTO IL MIO CONCETTO DI CO… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2020 la tappa di oggi LIVE: ecco lo Stelvio! Si decide tutto sulla Cima Coppi! - #DIRETTA #d… - Limes250699 : RT @matteosalvinimi: SEMPRE PIÙ IN CONFUSIONE! Anziché andare a parlare di cose che non sa facendosi smentire dai medici in diretta tivù (… -