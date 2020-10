DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: ecco lo Stelvio! Si decide tutto sulla Cima Coppi! (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA 14.14 INIZIA IL PASSO DELLO Stelvio! Ora o mai più! Qui si fa la storia. Qui si può iscrivere il proprio nome per sempre tra i miti del ciclismo. 14.13 De Gendt è transitato per primo al traguardo volante. 14.11 Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Dario Cataldo, Sergio Samitier, Antonio Pedrero (Movistar), Ben O’Connor, Louis Meintjes (NTT), Filippo Ganna, Ben Swift (Ineos Grenadiers), Fabio Felline (Astana), Stephane Rossetto (Cofidis), Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation), Thomas De Gendt, Matthews Holmes (Lotto Soudal), Joe Dombrowski (UAE Team Emirates): è quasi impossibile che uno di questi possa ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADELLADIDELLA VUELTA 14.14 INIZIA IL PASSO DELLOOra o mai più! Qui si fa la storia. Qui si può iscrivere il proprio nome per sempre tra i miti del ciclismo. 14.13 De Gendt è transitato per primo al traguardo volante. 14.11 Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Dario Cataldo, Sergio Samitier, Antonio Pedrero (Movistar), Ben O’Connor, Louis Meintjes (NTT), Filippo Ganna, Ben Swift (Ineos Grenadiers), Fabio Felline (Astana), Stephane Rossetto (Cofidis), Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation), Thomas De Gendt, Matthews Holmes (Lotto Soudal), Joe Dombrowski (UAE Team Emirates): è quasi impossibile che uno di questi possa ...

matteosalvinimi : SEMPRE PIÙ IN CONFUSIONE! Anziché andare a parlare di cose che non sa facendosi smentire dai medici in diretta tiv… - LegaSalvini : #DPCM, MATTEO #SALVINI SU GIUSEPPE #CONTE: '60 SECONDI DI TELEFONATA ALLE 21.31. NON È QUESTO IL MIO CONCETTO DI CO… - Ernesto76896081 : RT @matteosalvinimi: SEMPRE PIÙ IN CONFUSIONE! Anziché andare a parlare di cose che non sa facendosi smentire dai medici in diretta tivù (… - Vinc1955 : RT @TgrRaiTrentino: Il #video Il #Trentino visto dall'#elicottero del #Giro d'Italia Guarda le immagini più belle della diretta #Rai. Una p… - centocinque : RT @matteosalvinimi: SEMPRE PIÙ IN CONFUSIONE! Anziché andare a parlare di cose che non sa facendosi smentire dai medici in diretta tivù (… -