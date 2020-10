DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: De Gendt supera Guerreiro al GPM di Passo Castrin. 10 uomini in fuga (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA 12.41 Thomas De Gendt (Lotto Soudal) e Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) sono sempre più vicini nella lotta che porta alla conquista della maglia azzurra dei GPM. 12.38 1’47” di vantaggio per i fuggitivi. 12.32 130 chilometri al traguardo. 12.26 Ricordiamo i nomi dei quindici al comando: Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Dario Cataldo, Sergio Samitier, Antonio Pedrero (Movistar), Ben O’Connor, Louis Meintjes (NTT), Filippo Ganna, Ben Swift (Ineos Grenadiers), Fabio Felline (Astana), Stephane Rossetto (Cofidis), Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation), Thomas De Gendt, Matthews Holmes ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADELLADIDELLA VUELTA 12.41 Thomas De(Lotto Soudal) e Ruben(EF Pro Cycling) sono sempre più vicini nella lotta che porta alla conquista della maglia azzurra dei GPM. 12.38 1’47” di vantaggio per i fuggitivi. 12.32 130 chilometri al traguardo. 12.26 Ricordiamo i nomi dei quindici al comando: Alessandro Tonelli (Bardiani CSF Faizanè), Dario Cataldo, Sergio Samitier, Antonio Pedrero (Movistar), Ben O’Connor, Louis Meintjes (NTT), Filippo Ganna, Ben Swift (Ineos Grenadiers), Fabio Felline (Astana), Stephane Rossetto (Cofidis), Daniel Navarro (Israel Start-Up Nation), Thomas De, Matthews Holmes ...

