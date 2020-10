Dieta con biete, fai il pieno di vitamina K e perdi peso (Di giovedì 22 ottobre 2020) La bieta, conosciuta anche con il nome di bietola, è un tipo di verdura molto comune nel nostro Paese ed è particolarmente versatile: utilizzata in insalata o cotta in padella, aggiunta a deliziose salse o unita ad un frullato, si presta a numerose preparazioni. Ed è un vero toccasana per tutto l’organismo, viste le molteplici proprietà che possiede. Come evidenziano gli esperti di Humanitas, una porzione di 100 grammi apporta solamente 33 calorie, a fronte di un profilo nutrizionale vario ed estremamente interessante. Il basso introito calorico fa della bieta un alimento ideale da aggiungere alla nostra Dieta, se vogliamo perdere peso. Inoltre, in quanto ottima fonte di fibre, possiede la capacità di saziarci più facilmente e quindi di aiutarci a diminuire le porzioni di cibo – o di evitare spuntini ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 ottobre 2020) La bieta, conosciuta anche con il nome di bietola, è un tipo di verdura molto comune nel nostro Paese ed è particolarmente versatile: utilizzata in insalata o cotta in padella, aggiunta a deliziose salse o unita ad un frullato, si presta a numerose preparazioni. Ed è un vero toccasana per tutto l’organismo, viste le molteplici proprietà che possiede. Come evidenziano gli esperti di Humanitas, una porzione di 100 grammi apporta solamente 33 calorie, a fronte di un profilo nutrizionale vario ed estremamente interessante. Il basso introito calorico fa della bieta un alimento ideale da aggiungere alla nostra, se vogliamo perdere. Inoltre, in quanto ottima fonte di fibre, possiede la capacità di saziarci più facilmente e quindi di aiutarci a diminuire le porzioni di cibo – o di evitare spuntini ...

