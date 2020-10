Didattica a distanza, Sala: “Sono contrario, serve un’alternanza con le lezioni a scuola”. Il video (Di giovedì 22 ottobre 2020) Didattica a distanza, Sala: “Sono contrario, serve un’alternanza con le lezioni a scuola” “Siamo favorevoli a un’alternanza tra Didattica a distanza e in presenza ma a nostro avviso oggi sarebbe sbagliato, una sconfitta tornare immediatamente a una Didattica a distanza per le scuole superiori”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala in un video sulla sua pagina Facebook, in cui ha ribadito la posizione contraria dei sindaci lombardi all’ordinanza del presidente della Regione Fontana in cui prevede il ritorno alla dad per le scuole secondarie superiori. Fonte: Facebook Beppe Sala Leggi su formiche (Di giovedì 22 ottobre 2020): “Sonoun’alternanza con lea scuola” “Siamo favorevoli a un’alternanza trae in presenza ma a nostro avviso oggi sarebbe sbagliato, una sconfitta tornare immediatamente a unaper le scuole superiori”. Così il sindaco di Milano Beppein unsulla sua pagina Facebook, in cui ha ribadito la posizione contraria dei sindaci lombardi all’ordinanza del presidente della Regione Fontana in cui prevede il ritorno alla dad per le scuole secondarie superiori. Fonte: Facebook Beppe

