Didattica a distanza, la lettera di Azzolina a Fontana: «La invito a trovare soluzioni diverse»

A partire da lunedì 26 in Lombardia l'ordinanza firmata da Attilio Fontana prevede che tutte le scuole superiori facciano lezione a distanza con la possibilità, però, di organizzarsi per tutti coloro che non sarebbero pronti così in fretta a tornare a questa tipologia di insegnamento. Sulle modalità scelte da Fontana la ministra dell'Istruzione Azzolina ha avuto da ridire e ha deciso di scrivere al governatore una lettera in cui, sostanzialmente, gli domanda di ripensarci e di agire in maniera differente.

