Didattica a distanza in Lombardia, Azzolina scrive a Fontana: 'Trovi altre soluzioni'. Alt anche da Sala (Di giovedì 22 ottobre 2020) ' In una fase così complessa per la Nazione, desidero invitarla a lavorare insieme a tutte le istituzioni coinvolte, per trovare soluzioni differenti da quella adottata, nel rispetto del diritto alla ...

francescoseghez : La didattica a distanza per le superiori è un grande fallimento. Poi possiamo dire che è diventata necessaria, ma q… - elenabonetti : La Lombardia chiude le scuole superiori imponendo solo didattica a distanza. È una scelta miope e non all’altezza d… - rtl1025 : ?? Si svolgerà solo con la didattica a distanza a partire da lunedì 26 ottobre l'attività scolastica nelle scuole se… - PonytaEle : RT @LaVeritaWeb: Il mondo della scuola protesta contro i provvedimenti restrittivi adottati dalle Regioni. Da lunedì in Lombardia ricominci… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Scontro sulla didattica a distanza. La ministra @AzzolinaLucia scrive al governatore della #Lombardia, Fontana: 'Trovi a… -