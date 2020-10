Diaz e Krunic ed Hauge, il Milan batte il Celtic (Di giovedì 22 ottobre 2020) I rossoneri espugnano il Celtic Park con relativa facilità. Apre le danze Krunic, raddoppia poi splendidamente Diaz sul finire di prima frazione. Nel secondo tempo i rossoneri abbassano un po’ la guardia ed Elyounissi approfitta per riaprire la gara. Ci pensa però Hauge a scacciare i fantasmi della rimonta col definitivo 1-3. Le formazioni ufficiali Lennon disegna i suoi con il 3-5-1-1. Barkas tra i pali e tridente di difesa composto da Welsh, Duffy e Ajer. Gli esterni sono l’ex Laxalt e Frimpong, mentre in mediana spazio Nitcham, Brown e McGregor. Ajeti gioca da seconda punta, con Griffiths unica punta. Pioli conferma il 4-2-3-1. Donnarumma in porta, Dalot ed Hernandez sulle fasce e Romagnoli e Kjaer centrali difensivi. Diga di centrocampo composta da Kessiè e Tonali. I tre ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020) I rossoneri espugnano ilPark con relativa facilità. Apre le danze, raddoppia poi splendidamentesul finire di prima frazione. Nel secondo tempo i rossoneri abbassano un po’ la guardia ed Elyounissi approfitta per riaprire la gara. Ci pensa peròa scacciare i fantasmi della rimonta col definitivo 1-3. Le formazioni ufficiali Lennon disegna i suoi con il 3-5-1-1. Barkas tra i pali e tridente di difesa composto da Welsh, Duffy e Ajer. Gli esterni sono l’ex Laxalt e Frimpong, mentre in mediana spazio Nitcham, Brown e McGregor. Ajeti gioca da seconda punta, con Griffiths unica punta. Pioli conferma il 4-2-3-1. Donnarumma in porta, Dalot ed Hernandez sulle fasce e Romagnoli e Kjaer centrali difensivi. Diga di centrocampo composta da Kessiè e Tonali. I tre ...

