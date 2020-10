Diablo Baby contro Morgan | “Continui a mandare messaggi sconci a Jessica Mazzoli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “Buongiorno caro, è arrivato il momento di dire due paroline, visto che fino ad adesso sono stato in silenzio ma non ce la faccio più, sono proprio stanco”. Esordisce così in un video pubblicato su Instagram, nome d’arte del rapper 21enne Manuel. Lui è il nuovo fidanzato diMazzoli, l’ex fidanzata die madre di sua figlia Lara, e sui social si scagliail cantante accusandolo di averle inviato “”, nonostante non stiano più insieme da tempo. “Pensi di prendere per il cu*o tutti, ma ora è arrivato il ventenne di turno a farti le scarpe. Ora mi sono proprio inc…to – tuona...