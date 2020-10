Di Maio e la road map del nuovo M5S: così vuole evitare la scissione di Di Battista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Messo da parte Crimi con unpost su Facebook, Di Maio si riprende il M5S e detta la linea per il futuro. Alle ore 18 il ministro degli Esteri ha pubblicato un lunghissimo post in cui annuncia un organo collegiale al posto del capo politico, decisioni veloci e partecipate e la nuova organizzazione del Movimento. Di Maio, con questa mossa, punta a tenere insieme gli ultra-governisti (da Fico a Taverna) e gli scissionisti (Di Battista e Davide Casaleggio su tutti). C’è un punto che segna – per chi ancora non lo aveva capito – la svolta ufficiale del M5S: i grillini saranno “chiaramente” ben schierati con la famiglia europea. Addio, dunque, all’epoca dei viaggi per portare solidarietà ai gilet gialli francesi o delle battaglie per il referendum sull’euro. Un campo questo, ormai ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 22 ottobre 2020) Messo da parte Crimi con unpost su Facebook, Disi riprende il M5S e detta la linea per il futuro. Alle ore 18 il ministro degli Esteri ha pubblicato un lunghissimo post in cui annuncia un organo collegiale al posto del capo politico, decisioni veloci e partecipate e la nuova organizzazione del Movimento. Di, con questa mossa, punta a tenere insieme gli ultra-governisti (da Fico a Taverna) e gli scissionisti (Die Davide Casaleggio su tutti). C’è un punto che segna – per chi ancora non lo aveva capito – la svolta ufficiale del M5S: i grillini saranno “chiaramente” ben schierati con la famiglia europea. Addio, dunque, all’epoca dei viaggi per portare solidarietà ai gilet gialli francesi o delle battaglie per il referendum sull’euro. Un campo questo, ormai ...

zazoomblog : Di Maio e la road map del nuovo M5S: così vuole evitare la scissione di Di Battista - #nuovo #vuole #evitare… - Affaritaliani : M5S, Di Maio traccia la road map E così rassicura Conte e Zingaretti - Affaritaliani : M5S, Di Maio traccia la 'road map'. E così rassicura Conte e Zingaretti - iSuricati : @luigidimaio @aedtalkshow La Belt and Road Initiative, fortemente voluta da Di Maio, consegna letteralmente l'Itali… - iperwild : RT @Michele_Arnese: NO COMMENT 'L'enciclica di Papa Francesco 'Fratres Omnes', spiega Di Maio, è una road map preziosa per la 'via mediana… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio road M5S, Di Maio traccia la 'road map'. E così rassicura Conte e Zingaretti Affaritaliani.it M5S, Di Maio traccia la 'road map'. E così rassicura Conte e Zingaretti

Nessuno in questi giorni si era espresso nel Movimento in maniera così dettagliata e precisa. E' il segno inequivocabile che il titolare della Farnesina si è ripreso a tutti gli effetti le redine del ...

Tutto su: di maio m5s leader

Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...

Nessuno in questi giorni si era espresso nel Movimento in maniera così dettagliata e precisa. E' il segno inequivocabile che il titolare della Farnesina si è ripreso a tutti gli effetti le redine del ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...