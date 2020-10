“Devo parlarti”, Stefania Orlando in “crisi” con Tommaso Zorzi: ecco che succede (VIDEO) (Di giovedì 22 ottobre 2020) Stefania Orlando è l’amica perfetta, oltre ad essere uno dei personaggi rivelazione di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Simpatica, sul tempo, con la battuta pronta, un po’ pettegola (senza alcuna cattiveria), amorevole e intelligente. Per questo motivo, il pubblico la ama e soffre con lei per la “distanza” con Tommaso Zorzi. GF Vip,... L'articolo “Devo parlarti”, Stefania Orlando in “crisi” con Tommaso Zorzi: ecco che succede (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 22 ottobre 2020)è l’amica perfetta, oltre ad essere uno dei personaggi rivelazione di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Simpatica, sul tempo, con la battuta pronta, un po’ pettegola (senza alcuna cattiveria), amorevole e intelligente. Per questo motivo, il pubblico la ama e soffre con lei per la “distanza” con. GF Vip,... L'articolo “Devo parlarti”,in “crisi” conche) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

