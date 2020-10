Detrazioni 2021: rinuncia per pensione e prestazioni previdenziali. Istruzioni (Di giovedì 22 ottobre 2020) Importante adempimento per i pensionati che non raggiungono al tax area, ossia l’importo annuo di 8.174 euro. Questi ultimi, infatti, possono chiedere all’INPS – mediante apposita domanda telematica – di rinunciare parzialmente o totalmente alle Detrazioni Irpef. Si ricorda, al riguardo, che non soltanto i lavoratori subordinati o autonomi sono soggetti all’applicazione dell’imposta sui redditi, ma anche i pensionati sui redditi percepiti. L’Inps, pertanto, applica l’Irpef indistintamente mese per mese sul cedolino pensionistico. Questo perché l’Istituto Previdenziale non è assolutamente a conoscenza dell’intera situazione reddituale del pensionato, e quindi se superi o meno la predetta soglia. Quindi, per tutti i pensionati che rientrino nella cosiddetta no tax ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Importante adempimento per i pensionati che non raggiungono al tax area, ossia l’importo annuo di 8.174 euro. Questi ultimi, infatti, possono chiedere all’INPS – mediante apposita domanda telematica – dire parzialmente o totalmente alleIrpef. Si ricorda, al riguardo, che non soltanto i lavoratori subordinati o autonomi sono soggetti all’applicazione dell’imposta sui redditi, ma anche i pensionati sui redditi percepiti. L’Inps, pertanto, applica l’Irpef indistintamente mese per mese sul cedolino pensionistico. Questo perché l’Istituto Previdenziale non è assolutamente a conoscenza dell’intera situazione reddituale del pensionato, e quindi se superi o meno la predetta soglia. Quindi, per tutti i pensionati che rientrino nella cosiddetta no tax ...

