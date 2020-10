Desio | niente messe e celebrazioni nei cimiteri

(Di giovedì 22 ottobre 2020) In occasione delle prossimedei defunti, il Comune die la Comunità Pastorale informano che, nel rispetto delle norme anti-Covid di Governo e Regione, non si potranno tenere le ...

Ultime Notizie dalla rete : Desio niente

MBnews

In occasione delle prossime celebrazioni dei defunti, il Comune di Desio e la Comunità Pastorale informano che, nel rispetto delle norme anti-Covid di Governo e Regione, non si potranno tenere le cons ...In occasione delle prossime celebrazioni dei defunti, il Comune di Desio e la Comunità Pastorale “Santa Teresa di Gesù Bambino” informano che, nel rispetto delle norme anti Covid predisposte dal ...