Depuratore | Ricciardi | “Lavori assegnati ma ricorso in atto | avvio solo nel 2023”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Sen. Sabrinasulla situazione del sistema di depurazione della città di Benevento. “Sono molto soddisfatta dell’incontro avuto col Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Maurizio Giugni, estremamente preparato e disponibile. L’occasione mi è stata utile per fare il punto della situazione in merito al sistema di depurazione della città di Benevento, opera da tempo impantanata da lacciuoli burocratici e dall’incapacità del Comune di Benevento di mettere un punto fermo ad una vicenda che si trascina da decenni e vede la città in infrazione presso l’Unione Europea. Anzitutto sottolineo che, come risulta dalla Gazzetta Ufficiale, è già stato pubblicato il nominativo ...