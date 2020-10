Daniele Mondello | “Viviana Parisi mi cacciò di casa insieme a Gioele | pensava avessi un’amante”

(Di giovedì 22 ottobre 2020) "Viviana mi cacciò diun'amante"., marito della 43enne, lo avrebbe rivelato agli inquirenti all'indomani della scomparsa di moglie e figlio avvenuta lo scorso 4 agosto. Le dichiarazioni inedite, riprese da Fanpage.it, sono state pubblicate sul settimanale Giallo. La Procura di Patti sta continuando ad indagare sul caso di Cronaca Nera, ma ad oggi, ancora non si sa con certezza come sono morti Viviana ed il piccolo, 4 anni. Lunedì 4 agosto, Viviana, deejay di origine torinese, lasciò la sua abitazione di Venatico (Messina) dicendo al marito di che sarebbe andata al vicino centro commerciale con il figlioper comprare un paio di scarpe al bimbo. La ...

“Il corpo di Viviana Parisi presenta lividi, tumefazioni, ferite su parti e non a contatto con il terreno sottostante e pertanto non cagionate da una ipotetica caduta dall’alto per impatto con lo stes ...Pietro Venuti e Claudio Mondello, legali di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre di Gioele, scomparsi lo scorso 3 Agosto e poi trovati morti tra le campagne di Caronia chiedono nuove ind ...