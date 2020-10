Dall’equilibrio precario dell’economia al southworking: come è cambiata Palermo con il Covid. Il reportage su Skytg24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Torna su Sky TG24 “La sfida del Covid” il ciclo di reportage che mostra come il Covid stia cambiando il volto delle nostre città, da nord a sud, in onda domenica 25 ottobre alle 13.30 e alle 20.30. Protagonista di questa settimana è Palermo, con “La sfida del Covid – Palermo”, di Raffaella Daino: un viaggio nella ripartenza del capoluogo siciliano. Per Palermo il 2020 doveva essere un anno record per il turismo: il Covid invece ha cambiato le carte in tavola. Nonostante un buon afflusso di visitatori, partito durante la stagione estiva e che prosegue ancora, le attività più piccole hanno sofferto il lockdown di primavera e alcune di esse hanno abbassato le saracinesche. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Torna su Sky TG24 “La sfida del” il ciclo diche mostrailstia cambiando il volto delle nostre città, da nord a sud, in onda domenica 25 ottobre alle 13.30 e alle 20.30. Protagonista di questa settimana è, con “La sfida del”, di Raffaella Daino: un viaggio nella ripartenza del capoluogo siciliano. Peril 2020 doveva essere un anno record per il turismo: ilinvece ha cambiato le carte in tavola. Nonostante un buon afflusso di visitatori, partito durante la stagione estiva e che prosegue ancora, le attività più piccole hanno sofferto il lockdown di primavera e alcune di esse hanno abbassato le saracinesche. ...

