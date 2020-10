Dal lockdown in Irlanda alle zone rosse, a che punto sono le nuove restrizioni in Europa (Di giovedì 22 ottobre 2020) (foto: Wikimedia Commons)Martedì 20 ottobre il primo ministro irlandese Micheal Martin ha annunciato un nuovo lockdown per contenere la pandemia di Covid-19, a partire dalla mezzanotte di mercoledì 21 ottobre per le successive sei settimane. L’Irlanda diventa così il primo paese dell’Unione europea a decidere di imporre una nuova chiusura totale. Mantenendo aperte scuole e strutture per l’infanzia, infatti, sono stati sospesi tutti gli spostamenti per la popolazione irlandese, a parte per motivi di salute o per questioni familiari di vitale importanza (come assistenza agli anziani, bambini o persone vulnerabili). Saranno chiusi musei, biblioteche e tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio non essenziali (compresi bar e ristoranti), mentre resteranno attivi i servizi di consegna ... Leggi su wired (Di giovedì 22 ottobre 2020) (foto: Wikimedia Commons)Martedì 20 ottobre il primo ministro irlandese Micheal Martin ha annunciato un nuovoper contenere la pandemia di Covid-19, a partire dalla mezzanotte di mercoledì 21 ottobre per le successive sei settimane. L’diventa così il primo paese dell’Unione europea a decidere di imporre una nuova chiusura totale. Mantenendo aperte scuole e strutture per l’infanzia, infatti,stati sospesi tutti gli spostamenti per la popolazione irlandese, a parte per motivi di salute o per questioni familiari di vitale importanza (come assistenza agli anziani, bambini o persone vulnerabili). Saranno chiusi musei, biblioteche e tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio non essenziali (compresi bar e ristoranti), mentre resteranno attivi i servizi di consegna ...

