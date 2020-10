Dal coprifuoco alla didattica a distanza, tutte le restrizioni regione per regione (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lo aveva già previsto il dpcm, lo hanno messo in atto le regioni che stanno facendo i conti con una diffusione ancora più capillare del contagio da coronavirus. Nel provvedimento firmato da Giuseppe Conte lo scorso 18 ottobre, infatti, le regioni erano autorizzate – laddove il contagio fosse più esteso – a prendere provvedimenti più stringenti rispetto a quelli stabiliti dall’autorità centrale di Roma. Ecco perché, in questa settimana, si è assistito a nuove limitazioni regione per regione, con provvedimenti più stringenti per la libertà di movimento dei cittadini. LEGGI ANCHE > Zingaretti firma l’ordinanza per il Lazio: coprifuoco dalle 24 alle 5 Limitazioni regione per ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lo aveva già previsto il dpcm, lo hanno messo in atto le regioni che stanno facendo i conti con una diffusione ancora più capillare del contagio da coronavirus. Nel provvedimento firmato da Giuseppe Conte lo scorso 18 ottobre, infatti, le regioni erano autorizzate – laddove il contagio fosse più esteso – a prendere provvedimenti più stringenti rispetto a quelli stabiliti dall’autorità centrale di Roma. Ecco perché, in questa settimana, si è assistito a nuove limitazioniper, con provvedimenti più stringenti per la libertà di movimento dei cittadini. LEGGI ANCHE > Zingaretti firma l’ordinanza per il Lazio:dalle 24 alle 5 Limitazioniper ...

CottarelliCPI : Amo il calcio. Ma perchè (vedi Corriere) esentare dal coprifuoco i 1000 ammessi a S. Siro per le serali? Ovvio, se… - petergomezblog : #Francia, media: “Il governo valuta di anticipare il coprifuoco alle 19. Autorità preoccupate dal numero di contagi” - NicolaPorro : ?? La #Pellegrini piange, lo Sceriffo chiude le scuole per 27 influenze, Conte pensa al coprifuoco. Questo e altro a… - LuceverdeRoma : ??@nzingaretti ha firmato la nuova ordinanza della @RegioneLazio ?? dal #23ottobre #coprifuoco dalle 23 alle 5 ?? d… - LanzaMarisa07 : RT @CottarelliCPI: Amo il calcio. Ma perchè (vedi Corriere) esentare dal coprifuoco i 1000 ammessi a S. Siro per le serali? Ovvio, se le pa… -