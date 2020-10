Da Pozzo vicepresidente nazionale di Confcommercio

Leggi su udine20

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Importante nomina per il presidente regionale del Friuli Venezia Giulia e provinciale di Udine Giovanni Da. Il consigliodilo ha infatti indicato qualedi Carlo Sangalli al pari di un ristretto gruppo di colleghi per il quinquennio 2020-25. Con la riconferma di Lino Enrico Stoppani (vicario), Alessandro Ambrosi e Donatella Prampolini, la Confederazione del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni, su proposta di Sangalli, ha completato la squadra con le “new entry” Da, Loretta Credaro, Patrizia Di Dio, Riccardo Garosci, Fabrizio Palenzona e Manfred Pinzger. «Ringrazio il presidente Sangalli per la fiducia – è il commento di Da–. In questa ...