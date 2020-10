Da Napoli a Varese: il grido Whirlpool attraversa l’Italia. Le foto dello sciopero (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Stamattina picchetto fuori le fabbriche, oggi non è entrato nessuno”. Nel giorno dell’ennesimo tavolo ministeriale sulla vertenza Whirlpool Napoli si fermano tutti gli operai degli stabilimenti italiani della multinazionale americana. La vertenza sulla chiusura del sito di Napoli Est riguarda tutti i lavoratori del Paese, lo dimostrano le foto scattate questa mattina all’esterno degli altri stabilimenti di Whirlpool in Italia. Da Varese, passando per Comunanza, fino a Siena le fabbriche restano vuote, mentre il coro che si alza all’esterno degli stabilimenti, dove ci sono gli operai in presidio, è sempre lo stesso: “Napoli non deve chiudere”. La chiusura ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Stamattina picchetto fuori le fabbriche, oggi non è entrato nessuno”. Nel giorno dell’ennesimo tavolo ministeriale sulla vertenzasi fermano tutti gli operai degli stabilimenti italiani della multinazionale americana. La vertenza sulla chiusura del sito diEst riguarda tutti i lavoratori del Paese, lo dimostrano lescattate questa mattina all’esterno degli altri stabilimenti diin Italia. Da, passando per Comunanza, fino a Siena le fabbriche restano vuote, mentre il coro che si alza all’esterno degli stabilimenti, dove ci sono gli operai in presidio, è sempre lo stesso: “non deve chiudere”. La chiusura ...

