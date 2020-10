Da lunedì in Puglia ci sarà didattica a distanza per l’ultimo triennio delle superiori (Di giovedì 22 ottobre 2020) Come sta andando la lettera inviata da Lucia Azzolina ad Attilio Fontana? A giudicare dalla reazione di Michele Emiliano, l’appello della ministra dell’Istruzione si è dissolto nell’aria. Da lunedì, infatti, si partirà con la didattica a distanza in Puglia. Non per tutti, ma solamente per tutte quelle ragazze e quei ragazzi che frequentano l’ultimo triennio delle scuole superiori. LEGGI ANCHE > didattica a distanza, la lettera di Azzolina a Fontana: «La invito a trovare soluzioni diverse» «Con decorrenza dal 26 ottobre – nelle more dell’adozione delle misure previste dal dpcm 18 ottobre 2020 relative alla riorganizzazione dell’attività ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Come sta andando la lettera inviata da Lucia Azzolina ad Attilio Fontana? A giudicare dalla reazione di Michele Emiliano, l’appello della ministra dell’Istruzione si è dissolto nell’aria. Da lunedì, infatti, si partirà con lain. Non per tutti, ma solamente per tutte quelle ragazze e quei ragazzi che frequentano l’ultimoscuole. LEGGI ANCHE >, la lettera di Azzolina a Fontana: «La invito a trovare soluzioni diverse» «Con decorrenza dal 26 ottobre – nelle more dell’adozionemisure previste dal dpcm 18 ottobre 2020 relative alla riorganizzazione dell’attività ...

riktroiani : Da lunedì 26 ottobre e fino al 13 novembre in #Puglia sospese tutte le attività didattiche in presenza in tutte le… - princigallomich : PUGLIA – COVID-19 – ORDINANZA DI EMILIANO SU SCUOLE SUPERIORI: DA LUNEDI 26 SOSPESE LEZIONI IN PRESENZA PER LE ULTI… - matteocannito : RT @micheleemiliano: Ho appena emanato una ordinanza che dispone, da lunedì 26 ottobre, la sospensione delle attività didattiche “in presen… - fallingss : Persone della Puglia, che ne pensate della Dad da lunedì? - rinocimini : RT @micheleemiliano: Ho appena emanato una ordinanza che dispone, da lunedì 26 ottobre, la sospensione delle attività didattiche “in presen… -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì Puglia Accoltellò la moglie, è libero. Lei deve vivere nascosta: «Ho paura» Corriere della Sera