Da Elvis ai Ferragnez | perché ormai crediamo più agli influencer

«Per me essere un personaggio pubblico con molto seguito significa anche questo: cercare di fare qualcosa di buono per le persone e per il mio paese. Questo a volte vuol dire dare vita a progetti benefici, a volte vuol dire prendere posizione e a volte vuol dire sensibilizzare».

Uno dei primi a farlo fu Elvis Prisley, quando nel 1956 si fece vaccinare in diretta televisiva contro la polio. Accade all’interno dei CBS Studios di New York, dove la star, idolo dei giovani in ...

Polemica Conte, Fedez e mascherine: era davvero necessario?

C'era bisogno che il Presidente del Consiglio chiedesse ai Ferragnez di provare, tramite Instagram, a sensibilizzare i giovani all'uso della mascherina? Secondo noi sì. Ecco perché.

Uno dei primi a farlo fu Elvis Prisley, quando nel 1956 si fece vaccinare in diretta televisiva contro la polio. Accade all'interno dei CBS Studios di New York, dove la star, idolo dei giovani in ...C'era bisogno che il Presidente del Consiglio chiedesse ai Ferragnez di provare, tramite Instagram, a sensibilizzare i giovani all'uso della mascherina? Secondo noi sì. Ecco perché.