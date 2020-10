Crotone, solo Dragus positivo al Covid: negativi gli altri tamponi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Crotone ha comunicato che solo Dragus è risultato positivo al Covid-19 Sospiro di sollievo in casa Crotone dopo che, sabato scorso, era risultato positivo al Covid-19 l’attaccante Dragus; di rientro dagli impegni con la Nazionale Under 21. Il club calabrese ha comunicato che nella giornata di mercoledì è stato eseguito un nuovo ciclo di tamponi ai componenti del gruppo in isolamento e tutti hanno dato esito negativo. Resta così positivo al virus solo Dragus cha sta proseguendo la sua quarantena in isolamento domiciliare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ilha comunicato cheè risultatoal-19 Sospiro di sollievo in casadopo che, sabato scorso, era risultatoal-19 l’attaccante; di rientro dagli impegni con la Nazionale Under 21. Il club calabrese ha comunicato che nella giornata di mercoledì è stato eseguito un nuovo ciclo diai componenti del gruppo in isolamento e tutti hanno dato esito negativo. Resta cosìal viruscha sta proseguendo la sua quarantena in isolamento domiciliare. Leggi su Calcionews24.com

Peggio del Cagliari, infatti, hanno fatto solo Benevento (dodici gol al passivo) e Crotone (undici), mentre i rossoblù hanno chiuso le prime quattro giornate con ben dieci reti incassate. E se non ...

Crotone, l'esito del giro di tamponi: resta positivo solo Dragus

Attraverso i propri canali ufficiali, il Crotone ha comunicato che nella giornata di mercoledì è stato eseguito un nuovo ciclo di tamponi ai componenti del ...

Peggio del Cagliari, infatti, hanno fatto solo Benevento (dodici gol al passivo) e Crotone (undici), mentre i rossoblù hanno chiuso le prime quattro giornate con ben dieci reti incassate. E se non ...