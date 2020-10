Cristiano Ronaldo, nuovo look e allenamento in casa dopo la positività al Covid: “Il successo si misura dagli ostacoli che superi” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Il successo nella vita non si misura con ciò che ottieni, ma dagli ostacoli che superi“. Cristiano Ronaldo torna con questo messaggio a farsi vedere sui social network. Il portoghese ha postato su Instagram un breve video in cui lo si vede allenarsi sulla cyclette, a ritmo di musica e con i capelli rasati, nella sua villa sulla collina di Torino, dove si trova dalla scorsa settimana in isolamento perché positivo al coronavirus. Cr7 vorrebbe tornare in campo per la sfida col Barcellona. L'articolo Cristiano Ronaldo, nuovo look e allenamento in casa dopo la positività al Covid: “Il successo si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Ilnella vita non sicon ciò che ottieni, mache superi“.torna con questo messaggio a farsi vedere sui social network. Il portoghese ha postato su Instagram un breve video in cui lo si vede allenarsi sulla cyclette, a ritmo di musica e con i capelli rasati, nella sua villa sulla collina di Torino, dove si trova dalla scorsa settimana in isolamento perché positivo al coronavirus. Cr7 vorrebbe tornare in campo per la sfida col Barcellona. L'articoloinla positività al: “Ilsi ...

