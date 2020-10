Cristiano Ronaldo è ancora positivo al coronavirus | rischia di saltare il Barcellona

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 ottobre 2020)al. Lo riporta il quotidiano portoghese il Correio de Manha. Il fuoriclasse portoghese della Juventuscosì di, oltre alla sfida di domenica in campionato contro il Verona, anche il big match di mercoledì prossimo in Champions League contro ildi Lionel Messi. Oggi il campione portoghese è tornato a farsi vedere attraverso i social network. Il numero 7 della Juve ha postato su Instagram un breve video in cui lo si vede allenarsi sulla cyclette, a ritmo di musica e con i capelli rasati, stile Marine. Si trova nella sua villa sulla collina di Torino, dove dalla scorsa settimana in isolamento. “Il successo nella vita non si misura con ciò che ...