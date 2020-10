Cristiano Ronaldo ancora positivo al coronavirus: l’indiscrezione della stampa portoghese (Di giovedì 22 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo sta bene e lo dimostra ogni giorno, postando sui social foto e video che lo ritraggono mentre si allena intensamente, nonostante la positività al coronavirus, emersa lo scorso 13 ottobre. Il campione portoghese è a Torino, in attesa di sapere se e quando potrà tornare in campo con i suoi compagni della Juventus. Arrivano dal Portogallo cattive notizie per CR7: secondo la stampa iberica Ronaldo ha effettuato un nuovo tampone ed è ancora positivo al coronavirus. A comunicarlo è il portale Correiro da Manha, ma dalla Juventus ancora nessuna comunicazione ufficiale. CR7 dovrebbe sottoporsi ad un nuovo tampone tra oggi e domani, nella speranza che ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020)sta bene e lo dimostra ogni giorno, postando sui social foto e video che lo ritraggono mentre si allena intensamente, nonostante la positività al, emersa lo scorso 13 ottobre. Il campioneè a Torino, in attesa di sapere se e quando potrà tornare in campo con i suoi compagniJuventus. Arrivano dal Portogallo cattive notizie per CR7: secondo laibericaha effettuato un nuovo tampone ed èal. A comunicarlo è il portale Correiro da Manha, ma dalla Juventusnessuna comunicazione ufficiale. CR7 dovrebbe sottoporsi ad un nuovo tampone tra oggi e domani, nella speranza che ...

GoalItalia : Cristiano Ronaldo si è rasato a zero ???? [?? @Cristiano] - DiMarzio : #Juventus | #CristianoRonaldo ancora positivo al coronavirus: la situazione - capuanogio : Secondo @cmjornal #Ronaldo è risultato ancora positivo al tampone #Covid19 - OfficialSfreak : New Look ???? - Cristiano Ronaldo . #CR7 - OfficialLuigi91 : RT @Sport_Mediaset: Dal Portogallo: #CR7 ancora positivo al #coronavirus. Niente #Barcellona? #SportMediaset -