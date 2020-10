Covid, tre nuovi contagi all’interno della Municipale: il totale sale a sette (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Altri tre vigili urbani del capoluogo sono risultati positivi al Covid-19 dopo il tampone effettuato stamattina. sale così a sette il numero totale dei contagiati nel corpo di Polizia Municipale di Benevento: di questi una sola – si tratta infatti di una vigilessa – risulta guarita. Nessuno dei tre ultimi contagiati lamenta alcun disturbo: anche per loro, comunque, sono scattate tutte le misure previste dai protocolli con immediato ricorso alla quarantena fiduciaria. Il Comandante Fioravante Bosco ha disposto inoltre, come da prassi, una nuova ricerca di eventuali contagi mediante i tamponi da effettuarsi per gli agenti in servizio. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Altri tre vigili urbani del capoluogo sono risultati positivi al-19 dopo il tampone effettuato stamattina.così ail numerodeiati nel corpo di Poliziadi Benevento: di questi una sola – si tratta infatti di una vigilessa – risulta guarita. Nessuno dei tre ultimiati lamenta alcun disturbo: anche per loro, comunque, sono scattate tutte le misure previste dai protocolli con immediato ricorso alla quarantena fiduciaria. Il Comandante Fioravante Bosco ha disposto inoltre, come da prassi, una nuova ricerca di eventualimediante i tamponi da effettuarsi per gli agenti in servizio. L'articolo ...

fattoquotidiano : Scoperti sei lavoratori in nero in due panifici: in tre prendevano il reddito di cittadinanza, un altro quello di e… - Adnkronos : #Coprifuoco e #didattica a distanza, la stretta delle regioni - repubblica : Salvini sul coprifuoco: 'Idea strampalata, il virus non va a dormire alle 21.30'' - CorriereOfanto : Margherita, riscontrati altri tre casi di contagio da Covid. Salgono ad otto gli attualmente positivi… - bobinetv : Tre nuovi decessi per Covid in Valle d'Aosta #valledaosta #salute - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tre Positivi al Covid tre dipendenti comunali di Prato, scatta la sanificazione degli uffici [notiziediprato.it] notiziediprato.it Per l'Aifa l'ok al vaccino anti-Covid arriverà "tra gennaio e febbraio"

AGI - "La valutazione dell'Europa per il vaccino di Astrazeneca, che è uno dei tre più avanti nella sperimentazione, è iniziata ma per ora abbiamo solo i dati sugli animali. Ancora non ci sono stati s ...

Covid: Scala annulla 10 spettacoli

MILANO, 22 OTT - La Scala ha deciso di annullare - o meglio di rimandare a data da destinarsi - dieci spettacoli da ora al 3 dicembre a causa dell'evoluzione dell'epidemia di Coronavirus. Si tratta s ...

AGI - "La valutazione dell'Europa per il vaccino di Astrazeneca, che è uno dei tre più avanti nella sperimentazione, è iniziata ma per ora abbiamo solo i dati sugli animali. Ancora non ci sono stati s ...MILANO, 22 OTT - La Scala ha deciso di annullare - o meglio di rimandare a data da destinarsi - dieci spettacoli da ora al 3 dicembre a causa dell'evoluzione dell'epidemia di Coronavirus. Si tratta s ...