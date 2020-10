Covid, spostamenti tra Regioni: il governo valuta lo stop. Rt verso 1,5: è allarme (Di giovedì 22 ottobre 2020) «La situazione è molto critica» e Giuseppe Conte non lo nasconde. Anzi, parlando alla Camera accentua i toni preoccupati usati il giorno prima a palazzo Madama. Ma prima di varare... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 22 ottobre 2020) «La situazione è molto critica» e Giuseppe Conte non lo nasconde. Anzi, parlando alla Camera accentua i toni preoccupati usati il giorno prima a palazzo Madama. Ma prima di varare...

TgLa7 : #Covid_19 #Conte: ridurre spostamenti non necessari - Agenzia_Ansa : Il #Veneto registra un boom di casi #Covid, +1.422 in un giorno #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Ecco il modulo per l'autocertificazione necessario per gli spostamenti in Campania, Lazio e Lombardia #Covid #ANSA - MichelaRoi : RT @ilmessaggeroit: Covid, spostamenti tra Regioni: il governo valuta lo stop. Rt verso 1,5: è allarme - FatimaCurzio : RT @ilmessaggeroit: Covid, spostamenti tra Regioni: il governo valuta lo stop. Rt verso 1,5: è allarme -