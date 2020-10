Covid, spostamenti tra province in Campania: online il modello per l’autocertificazione (Di giovedì 22 ottobre 2020) È online il modulo di autodichiarazione che dovrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti in Campania. L’autocertificazione può essere scaricata sui siti web del ministero dell’Interno https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello aut o dichiarazione editabile ottobre 2020.pdf e dalla polizia di Stato https://www.poliziadistato.it/statics/18/nuovo modello autodichiarazione ditabile ottobre 2020.pdf. L’autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. Sarà necessario presentare la certificazione a partire dalla giornata di domani, quando in Campania entrerà in vigore il divieto di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 ottobre 2020) Èil modulo di autodichiarazione che dovrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degliin. L’autocertificazione può essere scaricata sui siti web del ministero dell’Interno https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/aut o dichiarazione editabile ottobre 2020.pdf e dalla polizia di Stato https://www.poliziadistato.it/statics/18/nuovoautodichiarazione ditabile ottobre 2020.pdf. L’autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. Sarà necessario presentare la certificazione a partire dalla giornata di domani, quando inentrerà in vigore il divieto di ...

Agenzia_Ansa : Il ministro della salute @robersperanza : 'La situazione è molto seria, serve uno sforzo. Il lockdwn non è deciso,… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Lockdown non certo, evitate spostamenti inutili' #robertosperanza - TgLa7 : #Covid_19 #Conte: ridurre spostamenti non necessari - di_stabia : A seguire, il modello dell’autocertificazione da compilare per gli spostamenti tra Province. ?? ?? ??… - SindacoCimmino : A seguire, il modello dell’autocertificazione da compilare per gli spostamenti tra Province. ?? ?? ??… -