Covid, Speranza annuncia tamponi rapidi in farmacia e tramite medici di famiglia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nel giorno del nuovo record di nuovi contagi nel nostro paese (oltre 16mila), alle contromisure adottate dalle regioni più colpite (come Lombardia e Campania) per arginare i contagi sempre più frequenti, si aggiungono quelle per rendere più agevole l'utilizzo di tamponi per segnalare la positività al Covid, visto che le strutture adibite per il loro utilizzo sono sovraffollate. tamponi in farmacia Il ministro della Salute Roberto Speranza lo ha comunicato in giornata: "In farmacia si fanno già i test sierologici in alcune regioni, proviamo a fare una sperimentazione come sta avvenendo a Trento per effettuare gli antigenici anche in farmacia" e ha appoggiato la richiesta delle Regioni che hanno chiesto una ...

