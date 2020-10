Covid, scatta il coprifuoco in Campania: De Luca firma l’ordinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCon l’ordinanza n. 83 del 22.10.2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, viene decretato lo stop a ogni attività in Regione Campania a partire dalle ore 23:00 e fino alle 05:00 del mattino. Il provvedimento, già annunciato dal governatore nei giorni scorsi, ha l’obiettivo di ridurre la curva dei contagi che in Campania sta raggiungendo livelli oltremodo preoccupanti. La disposizione sarà valida fino al 13 novembre. Di seguito uno stralcio dell’Ordinanza: “E’ fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delleattività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCon l’ordinanza n. 83 del 22.10.2020,ta dal Presidente Vincenzo De, viene decretato lo stop a ogni attività in Regionea partire dalle ore 23:00 e fino alle 05:00 del mattino. Il provvedimento, già annunciato dal governatore nei giorni scorsi, ha l’obiettivo di ridurre la curva dei contagi che insta raggiungendo livelli oltremodo preoccupanti. La disposizione sarà valida fino al 13 novembre. Di seguito uno stralcio dell’Ordinanza: “E’ fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delleattività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora ...

