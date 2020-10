Covid, record di casi, appello di Conte: ipotesi lockdown di 2 settimane (Di giovedì 22 ottobre 2020) «L?Italia oggi è in una situazione diversa da marzo». Le scelte compiute nei mesi scorsi «ci consentono al momento, di evitare chiusure generalizzate e diffuse su tutto... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 22 ottobre 2020) «L?Italia oggi è in una situazione diversa da marzo». Le scelte compiute nei mesi scorsi «ci consentono al momento, di evitare chiusure generalizzate e diffuse su tutto...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, record di casi in #Lombardia, oltre 4000 positivi. Circa 36 mila i tamponi, rapporto all' 11% #ANSA - SkyTG24 : #Covid_19 In #Campania è record di contagi: è la prima regione per tasso di positività - HuffPostItalia : Record di contagi Covid in Lombardia: superata quota 4.000 in un giorno - ninoBertolino : RT @Corriere: Germania, record di contagi dall’inizio della pandemia: oltre 11 mila casi nelle ultim... - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Covid, record di casi, appello di Conte: ipotesi lockdown di 2 settimane -

Ultime Notizie dalla rete : Covid record Covid, record di casi, appello di Conte: ipotesi lockdown di 2 settimane Il Messaggero Chiara Ferragni e Fedez: testimonial per Conte contro il Covid

Un record assoluto che difficilmente si sarebbe raggiunto se lui non avesse aderito a questa campagna. Un esempio del tutto analogo a quello che sta avvenendo oggi in Italia con l’arruolamento dei ...

Covid, in Spagna superato un milione di casi, esplosione nuovi contagi in Germania 11.287casi

Esplodono i nuovi contagi da Covid in Germania, dove si supera la soglia dei 10 mila. L'Istituto Robert Koch ha segnalato 11.287 nuovi casi in 24 ore. Il record finora era stato segnato sabato scorso, ...

Un record assoluto che difficilmente si sarebbe raggiunto se lui non avesse aderito a questa campagna. Un esempio del tutto analogo a quello che sta avvenendo oggi in Italia con l’arruolamento dei ...Esplodono i nuovi contagi da Covid in Germania, dove si supera la soglia dei 10 mila. L'Istituto Robert Koch ha segnalato 11.287 nuovi casi in 24 ore. Il record finora era stato segnato sabato scorso, ...