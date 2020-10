Covid | peggiora la situazione in Francia | coprifuoco in 54 dipartimenti | misure per 46 milioni di persone

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il premier francese, Jean Castex, ha annunciato l’estensione dela 38 nuovie alla Polinesia. La misura sarà in vigore dalle 21 alle 6 del mattino, per una durata di sei settimane. Sale così a 54 il totale dei territori coinvolti. Leentreranno in vigore a partire da venerdì 23 ottobre a mezzanotte e riguarderanno 46di. Lasanitaria “è grave in Europa, è grave in“: con queste parole ha esordito la sua conferenza stampa il premier francese. “Nel corso degli ultimi giorni – ha detto Castex – lasanitaria ha continuato are. La circolazione del virus ha raggiunto un livello ...

Ed è uno dei dati peggiori d’Italia: sopra ci sono solo Valle D’Aosta (4) e Umbria (2,3). “Sardegna terza in Italia nei ricoveri in terapia intensiva”: ecco perchè l’Isola va verso il lockdown.La Serie A scende in campo al fianco di Save the Children per aiutare i bambini in povertà, che hanno visto peggiorare le loro condizioni di vita a causa del Covid-19. “Anche in Italia – denuncia ...